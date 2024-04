Vampire Survivors: in arrivo un DLC ispirato a Contra

C’è chi si sarebbe aspettato che la prima collaborazione tra Vampire Survivors e Konami fosse a tema Castlevania, trattandosi di un videogioco sui vampiri (ma senza vampiri!), invece Poncle ha appena annunciato un nuovo DLC a tema Contra.









Operation Guns feat. Contra, questo il titolo del contenuto aggiuntivo, introdurrà nuovi personaggi giocabili e una serie di armi inedite, una ventina contando anche le evoluzioni. Il DLC di Vampire Survivors a tema Contra verrà pubblicato su tutte le piattaforme il prossimo 9 maggio.

Non è tutto, però, giacché Poncle ha annunciato l’arrivo del gioco su PS4 e PS5. La versione per console PlayStation di Vampire Survivors uscirà nel corso della prossima estate, sebbene non sia ancora stata annunciata la data di lancio definitiva.