Darkest Dungeon II: annunciata la modalità Kingdoms

Red Hook Studios ha svelato Kingdoms, una nuova modalità di gioco per Darkest Dungeon II che verrà implementata tramite un aggiornamento gratuito.









Questa nuova modalità di gioco sfida i giocatori in una disperata lotta contro il tempo per trovare e sconfiggere una minaccia mostruosa prima che travolga e distrugga il Regno, costituito da una rete di locande che fungono da rifugio. Il giocatore viaggia attraverso queste terre per raccogliere risorse e fronteggiare le incursioni del male. Le risorse acquisite sono impiegate per ottimizzare gli eroi e le stesse locande, migliorabili per mezzo di diagrammi di potenziamento. I giocatori intraprenderanno missioni uniche e combatteranno contro tre nuove fazioni di mostri: The Coven, Beastmen e Crimson Courtiers. Kingdoms si può giocare indipendentemente dalla campagna originale del gioco.

“Kingdoms è un progetto che ci entusiasma. Guardando le nostre pubblicazioni, nessuno dei nostri giochi o DLC ha mai ripercorso strade già battute, e siamo orgogliosi di continuare la tradizione. Questa nuova modalità unirà parte della stabilità e gestione del roster dell’originale Darkest Dungeon ai percorsi e al combattimento di Darkest Dungeon II. E soprattutto, questo enorme aggiornamento per DDII è gratuito e arricchisce il nostro titolo di punta con ancora più contenuti di qualità per i nostri giocatori. Noi di Red Hook valutiamo i progetti in base alla loro potenziale capacità di sorprendere, deliziare e perché no, anche far disperare i giocatori… Kingdoms li racchiude tutti e tre. Non vediamo l’ora di condividere di più con la nostra community“. – Chris Bourassa, co-fondatore, direttore creativo.

L’aggiornamento gratuito Kingdoms verrà pubblicato entro fine 2024 su PC.