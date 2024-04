Mega Crit annuncia Slay the Spire 2, in uscita nel 2025

Pronti a tornare nella Guglia? Mega Crit ha approfittato del livestream organizzato da The Triple-I Initiative per presentare Slay the Spire 2, seconda incarnazione del celebre deckbuilder roguelite.









Gli sviluppatori fanno sapere che questa seconda iterazione è stata realizzata completamente da zero utilizzando un nuovo engine, abbandonando Unity dunque, al fine di incorporare feature aggiuntive, un comparto grafico più moderno e un maggiore supporto alle mod. Naturalmente il gioco porterà con sé anche nuovi nemici, nuove carte e nuovi archetipi, come il Necrobinder, la novità di questo secondo capitolo.

Purtroppo bisognerà attendere un po’ prima di mettere le mani su Slay the Spire 2, che verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso del 2025.