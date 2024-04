Tomb Raider I-II-III Remastered: disponibile la nuova patch

Tomb Raider I-II-III Remastered, sviluppato e pubblicato da Aspyr Media, è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La riproposizione, adattata anche per le console moderne, è concentrata per far rivivere il mito di Lara Croft a chiunque non abbia mai giocato le prime tre produzioni dedicata all’archeologa più famosa del mondo videoludico. Qua la nostra recensione.









La nuova patch, oltre a migliorare alcuni aspetti tecnici della produzione, aggiunge una nuovo abito all’esploratrice, denominata Skin Leopard, un indumento leopardato per sentirsi immersi in tutt’e tre le iterazioni proposte per l’occasione.