Homeworld 3: un nuovo trailer sulla storia della serie

Blackbird Interactive ha confezionato un nuovo trailer di Homeworld 3 che riassume la storia della serie e funge da rapido recap in vista dell’imminente uscita del videogioco.









Il video parte dagli eventi del prequel Deserts of Kharak, per poi raccontare ciò che succede nel primo Homeworld e nel suo sequel, prima di illustrare l’incipit narrativo di questo nuovo capitolo.

Per scoprire cosa accadrà in Homeworld 3 bisognerà attendere il 13 maggio, quando lo strategico in tempo reale di Blackbird Interactive verrà pubblicato su PC.