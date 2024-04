LawBreakers torna in vita grazie ai fan

Ricordate LawBreakers, lo sparatutto competitivo di Cliff Bleszinski e Boss Key Productions? Quasi sei anni dopo la chiusura dei server, l’FPS sta per tornare in vita grazie a un manipolo di fan.

Questi fan si sono riuniti sotto l’egida di The RELB Project creando un client che genera dei server “falsi” da far utilizzare al videogioco originale al posto di quelli ormai chiusi. In questo modo è possibile giocare come se i server fossero rimasti sempre aperti. Il progetto ha ricevuto anche il benestare di CliffyB, che ha pubblicizzato l’iniziativa sui suoi canali social.

Per il momento è possibile giocare a LawBreakers solamente durante le sessioni di test pubbliche, l’ultima delle quali si è tenuta lo scorso weekend, ma i fan assicurano che ci saranno altre occasioni in futuro per lanciarsi nuovamente nella mischia.