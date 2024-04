Fallout: un indizio nella serie TV ci dà appuntamento a novembre

La serie TV di Fallout nasconde un indizio che potrebbe riguardare il futuro del franchise. Durante lo show trasmesso da Amazon, infatti, a un certo punto Cooper Howard (Walton Goggins) si trova a registrare una pubblicità della Vault-Tec durante la quale compare un numero telefonico.

Come segnalato sulle colonne di Eurogamer, chiamando quel numero si sente un uomo che urla e piange mentre viene torturato per qualche secondo, prima che cada la linea. Tuttavia, mandando un messaggio al medesimo numero si ottiene questa risposta: “Grazie per aver contattato Vault-Tec. Il prossimo appuntamento è tra 33 settimane da oggi.”

Il numero 33 non è casuale dal momento che una delle storyline della serie TV ha a che fare proprio con il Vault 33, da cui proviene la protagonista Lucy interpretata da Ella Purnell, tuttavia è molto probabile che Bethesda o Amazon (o entrambe) abbiano in serbo qualche sorpresa allo scadere delle 33 settimane. Facendo i calcoli dalla data di messa in onda della serie, le 33 settimane scadranno alla fine di novembre. Quali sorprese ha in serbo Bethesda?