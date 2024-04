PlayStation: al via gli sconti "Primavera da Player"

Su PlayStation sono ora in corso gli sconti “Primavera da Player”, un’occasione per gli appassionati di alcune delle IP più importanti dell’azienda giapponese su PS5 e PS4, con opere non soltanto appartenenti al mondo SONY. Tra i videogiochi in promozione, sarà possibile trovare alcune delle più apprezzate produzioni targate PlayStation Studios, come God of War Ragnarök, capitolo conclusivo del ciclo norreno di Kratos e suo figlio Atreus, Horizon Forbidden West, seconda avventura del franchise di Guerrilla Games con protagonista Aloy, e Gran Turismo 7, oltre a diversi titoli inclusi nei PlayStation HITS.

Di seguito una lista degli sconti in corso:

God Of War Ragnarök (PS5) al prezzo di €49.99.

God Of War Ragnarök (PS4) al prezzo di €39.99.

Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €39.99.

Horizon Forbidden West (PS4) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €50.99****;

Gran Turismo 7 (PS5) al prezzo di €49.99.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4) al prezzo di €29.99.