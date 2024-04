Steam, inizia il Festival degli FPS 2024

La piattaforma di gioco di Valve, Steam, nella giornata di oggi apre il suo periodo dedicato a numerosi sconti dedicati agli FPS più apprezzati del genere, e non solo. Alcuni di essi sono classici senza tempo come DOOM e altri, invece, catturano le atmosfere brutali di Dishonored. Il festival sarà valido fino al prossimo 22 aprile 2024.









In tal senso, è proprio sulla varietà che punta la piattaforma di gioco di Valve, proponendo, inoltre, produzioni del calibro di Rainbow’s Six Siege e Far Cry 6, oppure alcune nuove pubblicazioni del calibro di Bears in Space, oltre alla serie Quake e a tante altre selezioni. Un festival che, oltre a promettere bene, potrebbe coinvolgere gli appassionati in modo totale.