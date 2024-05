Warhammer 40,000: Boltgun, svelato il DLC Forges Of Corruption

Auroch Digital e Focus Entertainment hanno presentato Forges of Corruption, la prima espansione di Warhammer 40,000: Boltgun (qui la nostra recensione) in arrivo tra poche settimane su PC e console.

Forges of Corruption ci riporta su Graia facendoci vestire nuovamente i panni del veterano Malum Caedo degli Ultramarine per affrontare cinque livelli aggiuntivi popolati da nemici inediti. Tra questi spiccano i possenti Bruti Infernali, controparti caotiche dei Dreadnought, i Falcidiatori della Legione Nera, che imbracciando armi pesanti daranno del filo da torcere a Caedo, e i Terminator armati di Artiglio Fulmine, ancora più letali a distanza ravvicinata. Non mancheranno due nuove armi per il nostro Ultramarine: Caedo potrà infatti sfruttare la potenza ardente del multitermico e la devastazione causata dal lanciamissili.

Warhammer 40,000: Boltgun – Forges of Corruption sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 18 giugno. L’espansione arriverà anche su Nintendo Switch in una data successiva non ancora fissata.