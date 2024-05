Blade Chimera, in arrivo su PC e Nintendo Switch, è stato rinviato

Originariamente previsto per la fine della primavera corrente, Blade Chimera, il metroidvania sviluppato da SS playground \ Team Ladybug e pubblicato da PLAYSIM, è stato rinviato ad agosto 2024, un mese certamente meno affollato di opere. L’obiettivo del team, infatti, è quello di perfezionare e migliorare le meccaniche del videogioco in modo tale da offrire l’esperienza migliore.

Il giocatore esplorerà Osaka Oscura nei panni del cacciatore di demoni Shin. Al suo interno, combatterà i demoni per ricordare le sue abilità perdute e per ricordare i dettagli del suo passato e della sua moglie scomparsa in questo emozionante gioco metroidvania cyberpunk ispirato all’occulto con un sistema di albero delle abilità tutto da scoprire. Del titolo, comunque, ancora non si è visto molto, ma le premesse potrebbero stupire.