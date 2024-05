Killers Klowns From Outer Space: disponibile l'accesso anticipato

Killers Klowns From Outer Space, sviluppato da Ilfonic e pubblicato da Warner Bros., sarà da domani in Accesso Anticipato per tutti coloro che hanno preordinato il videogioco horror ispirato al celeberrimo film degli anni ’80. Killer Klowns From Outer Space: The Game è un’esperienza multigiocatore horror assimetrica. Il gioco propone la formula dell’horror online contrapponendo una squadra di tre Killer Klown a sette umani attaccabrighe. Il gioco si distingue per il fatto che i Klown non sono gli unici cacciatori.

Mentre altri giochi dello stesso genere prevedono unicamente la formula “cacciatore contro preda”, Killer Klowns From Outer Space: The Game offre agli umani la possibilità di essere l’aggressore, l’artista della fuga o di padroneggiare l’arte del nascondino. Ambientato a Crescent Cove, il gioco sarà lanciato con cinque mappe che esploreranno tutte le aree di questa comunità tenuta sotto scacco dai Klown. Qua la nostra anteprima hands on.