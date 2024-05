Songs of Conquest: record di vendite e annunciati i DLC

Coffee Stain Publishing e Lavapotion annunciano nella giornata odierna che Songs of Conquest, il loro strategico recensito dal nostro Alteridan, ha raggiunto le 500.000 copie vendute dal lancio, avvenuto la scorsa settimana. Inoltre, il team ha assicurato che il prodotto riceverà un ampio supporto post-lancio dopo il suo lancio nella versione 1.0 il 20 maggio.

I giocatori possono aspettarsi un’espansione in arrivo nel 2025 intitolata Bleak East che introdurrà due nuove fazioni e una nuova campagna per giocatore singolo, oltre a quattro DLC insieme ad aggiornamenti gratuiti che si concentrano su ciascuna delle fazioni esistenti, portando avanti la storia ed espandendo il gameplay esistente. “Sapevamo fin dall’inizio che la varietà delle fazioni è fondamentale per la salute di una strategia a turni come Songs of Conquest”, ha dichiarato Carl Toftfelt, Lead Game Designer di Lavapotion. “I nostri giocatori hanno chiesto nuove fazioni sin dalla closed beta, e siamo super entusiasti di presentare Vanir e le Radici, e non vediamo l’ora di condividere di più nei prossimi mesi.”