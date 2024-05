Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe arrivare su Game Pass al lancio

Sembra che Call of Duty: Black Ops 6 sia in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass già al lancio, perlomeno stando a un’indiscrezione che sta circolando in queste ultime ore.

Il giornalista Tom Warren riferisce che Microsoft avrebbe mandato una notifica agli abbonati che li avverte della disponibilità dello sparatutto edito da Activision più avanti nel corso dell’anno. Tale notifica conterrebbe un link a un articolo non ancora pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, lasciando intendere che l’annuncio sia ormai imminente.

Ricordiamo che la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops 6 è prevista nel corso del prossimo Xbox Showcase che si terrà il 9 giugno.