MultiVersus è ora disponibile

MultiVersus, sviluppato e pubblicato da Warner Bros., è da oggi disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Qua la nostra anteprima dedicata al ritorno del titolo multigiocatore.

MultiVersus è un picchiaduro in stile platform free-to-play che presenta un gruppo di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery, incluse nuove aggiunte come Il Joker (DC), Jason Voorhees (Venerdì 13), e Guardia Banana (Adventure Time) disponibili al lancio, e l’Agente Smith (The Matrix) disponibile in seguito durante la Stagione 1. Da subito MultiVersus avrà una nuova modalità PvE, “Fenditura”, che offre una nuova esperienza di gioco al di fuori delle partite PvP competitive. Per i giocatori, Fenditura sarà un modo per imparare meccaniche, provare personaggi e affinare abilità, sia n solitaria che con un amico in cooperativa online. MultiVersus supporterà cross-play e cross-progression su tutte le piattaforme di lancio.