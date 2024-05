The Vanishing of Ethan Carter VR verrà rimosso dalla vendita

Lo studio polacco The Astronauts, al momento impegnato nello sviluppo di Witchfire, ha fatto sapere che tra pochi giorni rimuoverà dalla vendita la versione VR di The Vanishing of Ethan Carter.

Tramite un breve messaggio pubblicato su Steam, gli sviluppatori spiegano che questa versione del gioco non verrà più supportata, pertanto non potranno più assicurare che il gioco funzioni sui nuovi visori per realtà virtuale e sui prossimi sistemi operativi.

A partire dal 31 maggio, dunque, The Vanishing of Ethan Carter VR non potrà più essere acquistato su Steam. Viene precisato che chi possiede già il gioco potrà continuare a fruirne anche dopo questa data.