Concord: ecco il gameplay, in uscita su PC e PS5 ad agosto

Sony e Firewalk Studios hanno mostrato per la prima volta il gameplay di Concord, il nuovo FPS multiplayer in uscita su PC e PS5 ad agosto.

Concord è uno sparatutto in soggettiva PvP che mette due squadre da 5 giocatori l’una contro l’altra. In Concord vestiremo i panni dell’equipaggio della Northstar, un gruppo di mercenari conosciuti nella galassia come “Freegunner”. I Freegunner si avventurano tra le stelle per portare a termini pericolosi incarichi sui mondi dei Confini, scontrandosi con altri equipaggi di mercenari.

Gli sviluppatori spiegano che le abilità dei Freegunner sono state create per adattarsi ai giocatori di tutti i livelli e al loro stile di gioco, offrendo accessibilità sia a chi si affaccia per la prima volta al genere, sia a chi cerca una sfida e una profondità aggiuntive, preferendo puntare in alto con un’esperienza più competitiva.

Accanto al trailer di gameplay ne è stato pubblicato anche dal taglio più cinematografico.

Concord è in uscita il 23 agosto in contemporanea su PC e su PS5. Chiunque prenoti il gioco avrà accesso alla beta che si terrà nel corso dell’estate.