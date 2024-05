God of War Ragnarok arriva su PC, è ufficiale

Sony ha confermato l’arrivo di God of War Ragnarok su PC annunciandone la data di uscita durante l’ultimo State of Play.

La conversione dell’action sviluppato originariamente da Santa Monica Studio è targata Jetpack Interactive, già autori del port del diretto predecessore. Gli sviluppatori fanno sapere che la versione PC di God of War Ragnarok supporterà risoluzioni fino a 4K con frame rate sbloccato, le principali tecnologie di upscaling (Nvidia DLSS, AMD FSR, Intel XeSS), nonché i monitor con rapporti d’aspetto wide screen e ultra wide screen.

Da notare che la versione in uscita su Steam ed Epic Games Store il 19 settembre 2024 includerà tutti i contenuti post-lancio già pubblicati su PS4 e PS5, dunque la modalità New Game+ e il DLC Valhalla. Per finire, Sony fa sapere che per giocare su PC è richiesto un account PlayStation Network nonostante il gioco sia esclusivamente single player.