Shin Megami Tensei 5: Vengeance, disponibile il nuovo trailer

Sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA, Shin Megami Tensei 5: Vengeance, in arrivo su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, si mostra in un nuovo video dedicato ai personaggi principali. Al suo interno, inoltre, è mostrato il nuovo percorso narrativo “Canone della Vendetta”, uno sviluppo ulteriore tutto da scoprire e approfondire al meglio.

Ecco alcuni dettagli sui percorsi narrativi:

“Canone della Vendetta”: una drammatica storia di vendetta da parte dei caduti, incentrata su nuovi personaggi e un’enigmatica coorte di demoni, le Qadištu, che tramano i propri oscuri disegni separatamente dalla guerra di chi combatte per l’ordine e di chi cerca di sfidarlo.

“Canone della Creazione”: un eterno conflitto tra angeli e demoni, in cui il protagonista combatte per il destino del mondo.