Lo sviluppatore more8bit e il publisher texano Devolver Digital stanno per pubblicare l’avvincente battler lo-fi Bleak Sword DX su Nintendo Switch e PC via Steam (incluso Steam Deck). Chi non vede l’ora di scoprire questo curioso souls-like in miniatura dovrà attendere poco, la data di uscita infatti è l’8 giugno.

Di seguito invece la descrizione ufficiale dell’esperienza:

Puro, elettrizzante e splendidamente crudele, Bleak Sword DX è un gioco d’azione fantasy dark che sfida i guerrieri a farsi strada tra campi di battaglia compatti e pervasi da maledizioni oscure.

Appena aggiornato per PC, Bleak Sword DX amplia l’acclamatissima versione Apple Arcade con comandi eleganti, tre nuove modalità di gioco, gameplay multiplo e miglioramenti grafici.

Attraverso dodici capitoli tesi e ricchi d’atmosfera, dovrai spezzare il maleficio della leggendaria Bleak Sword usando armi e incantesimi per abbattere orrende creature di ogni tipo in un mondo opprimente.

Questa incredibile esperienza vanta la colonna sonora del pluripremiato compositore Jim Guthrie, con sound design dell’acclamato Joonas Turner.

NUOVI CAPITOLI BRUTALI – DX include tutti i capitoli del Bleak Sword originale più i tre capitoli DLC con nuovi livelli e nemici.

AVVENTURA IMPREVEDIBILE – Il nuovo modificatore Randomizer per le campagne di gioco ti getterà in una versione remixata del gioco originale dove non avrai la certezza di salire di livello né di affrontare i boss nell'ordine giusto.

INTOCCABILE – Tuffati nella nuovissima sfida Boss Rush e affronta i 12 boss del gioco uno dopo l'altro con una sola barra salute. Basterà un passo falso e la pagherai molto cara!

BATTAGLIE SENZA FINE – La terribile modalità Arena ti lancerà in una lotta per la sopravvivenza in stile gladiatore. Affronta nemici sempre più difficili e diventa una leggenda di Bleak Sword.

GAMEPLAY DINAMICO MIGLIORATO – Nuovi attacchi, parate e contrattacchi arricchiscono un sistema di controllo più veloce ed efficace, progettato specificamente per PC e console, mentre la IA potenziata dei nemici li renderà più imprevedibili.

INCREDIBILI POTENZIAMENTI GRAFICI – I nuovi effetti di post-elaborazione, la profondità di campo adattiva e una serie di filtri danno a Bleak Sword DX una veste rinnovata, mentre gli effetti di particelle, fogliame e meteo portano un nuovo livello di atmosfera e immersività nel mondo di gioco.