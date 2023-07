Street Fighter 6: disponibile il diciannovesimo personaggio

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, è attualmente il picchiaduro più giocato su console e PC, apprezzato sia dai fan di sempre che dai neofiti. Recensito dal nostro Dan Hero, la nuova iterazione di questo memorabile franchise dà il benvenuto al nuovo protagonista giocabile, lo spietato Rashid. I giocatori potranno incontrare Rashid e imparare il suo parkour e le sue mosse fulminee in World Tour, sfidare altri giocatori in Fighting Ground e utilizzare il suo set di mosse nelle battaglie Avatar del Battle Hub.









I nuovi contenuti e aggiornamenti che verranno aggiunti al gioco in concomitanza con l’uscita di Rashid includono delle aggiunte al World Tour con delle missioni Maestro di Rashid, con nuove implementazioni dedicate al torneo Mike Haggar Memorial Stadium e l’Arena di Suval, e per accedere a queste missioni è necessario completare la storia principale di World Tour. In Fighting Ground, inoltre, è stata inserita la storia di Rashid aggiunta alla modalità Arcade. Nel Battle Hub, il negozio di articoli per l’hub, ora include gli abiti per avatar a tema “Pirata” e “Resort”.