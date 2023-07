Mortal Kombat 1: rivelati i nuovi personaggi giocabili

Mortal Kombat 1, sviluppato da NetherRealm Studios, è certamente uno dei picchiaduro più attesi nella seconda parte del 2023. Il nostro Gabriele Barducci, infatti, ha menato le mani a lungo nello stress test dedicato alla nuova iterazione della serie. E si tratta, inoltre, del secondo riavvio della serie, anche se è il dodicesimo capitolo.









Durante l’incontro dedicato a Mortal Kombat 1 al Comic-Con International di San Diego, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rivelato nuovi personaggi giocabili che si uniscono alla schiera dei lottatori presenti nel gioco: Li Mei, Tanya e Baraka. I tre lottatori sono stati presentati in un nuovo trailer incentrato sulle Umgadi, un gruppo di sacerdotesse guerriere dedite alla protezione della famiglia reale del Regno Esterno, con un’anteprima del gameplay e di alcuni elementi della storia. Nel corso dell’incontro sono stati, inoltre, annunciati i sei personaggi giocabili che faranno parte del contenuto scaricabile Kombat Pack, che arriverà in un momento successivo al lancio del gioco e includerà i kombattenti klassici Quan Chi, Ermac e Takeda Takahashi, insieme ai nuovi lottatori Peacemaker, Omni-Man e Patriota. Ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One e PC.