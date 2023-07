Adore: ecco la data d'uscita per l'indie game brasiliano

Adore, disponibile in Accesso Anticipato dal 2020, uscirà definitivamente il prossimo 3 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Adore ha vinto il premio Best Brazilian Game al BIG 2019, distinguendosi per il suo gameplay innovativo nel genere Monster Taming e la sua direzione artistica. “Questo è il primo acclamato gioco brasiliano Monster Taming e vogliamo mostrare al mondo il potenziale degli studi brasiliani”, afferma Bruno Carvalho, partner di QUByte Interactive.









“ADORE è stato sviluppato dal 2018 al 2023 e, sulla base del feedback dei giocatori su Steam, abbiamo apportato modifiche, modellandolo secondo i loro pareri. Ci sono sempre piaciuti i giochi con il controllo su più unità, ma spesso sono troppo complicati per i giocatori occasionali. Quindi, è nata l’idea di portare quell’esperienza in un modo più accessibile”, afferma Diogo Carneiro, partner di Cadabra Games. Adore è ambientato nell’universo di Gaterdrik e racconta la storia di Lukha, un ragazzo capace di evocare e controllare le creature per combattere al suo fianco. I giocatori possono personalizzare il proprio stile di gioco in base alle creature che catturano, ognuna con caratteristiche e abilità diverse. Inoltre, c’è il sistema di sinergia, i tratti e le abilità speciali, che consentono stili di gioco ancora più vari e combo potenti.