Paperman Adventure Delivered: annunciata la data d'uscita

Sviluppato da Secret Item Games e pubblicato da Mindscape, Paperman Adventure Delivered ha una data di lancio fissata per il prossimo 23 settembre 2023, in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One. In questo nuovo platform tridimensionale, il giocatore esplorerà un mondo colorato cercando di ritrovare le lettere perdute e sconfiggere per abbattere un avido drago. Si giocherà nei panni di ciascuno dei quattro corrieri postali, dei personaggi che avranno abilità uniche.









Paperman, il nostro eroe titolare, lancerà lettere come proiettili e potrà teletrasportarsi per brevi distanze. Express è il personaggio più veloce e si occupa delle consegne più urgenti. Scrolly scivola dolcemente nell’aria con la sua fidata piuma e può raggiungere le piattaforme più alte. L’ultimo membro del team è Carl, il box più forte del gruppo: consegnerà i pacchi più pesanti con grande cura.