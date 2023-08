Titan Quest 2 è stato annunciato, ecco il trailer ufficiale

Titan Quest 2, sviluppato da Grimlore Games, è il prosieguo diretto dello storico primo capitolo che si fece apprezzare nel lontano 2006. Al tempo, però, a creare la produzione furono gli Iron Lore Entertainment, e a pubblicare, proprio come con il nuovo capitolo del franchise, è THQ.









Nemesi, la dea della vendetta, è fuori controllo. Sta corrompendo le fila del fato e punisce tutti coloro che le si oppongono. I giocatori dovranno impugnare le loro armi, combattere con gli dèi e cambiare il fato del mondo all’interno di Titan Quest 2, un GDR d’azione ispirato alla mitologia greca. Il mondo è pieno di misteri e segreti da svelare, con dei mostri leggendari in agguato nei boschi più segreti, e non si potrà sapere quando ci si ritroverà faccia a faccia con una divinità. Il giocatore potrà scoprire città indimenticabili piene di vita e di intrighi, intraprendendo un viaggio in cui ci si potrà intrattenere in lunghe conversazioni, trovando di volta in volta degli oggetti che potranno portare a scelte inevitabile.