Trine 5: A Clockwork Conspiracy, annuncio con data d'uscita

Trine 5: A Clockwork Conspiracy, sviluppato da Frozenbyte e pubblicato da THQ, è la quinta iterazione del franchise fantasy cooperativo e a giocatore singolo che cattura gli elementi vincenti dei classici giochi di ruolo che tanto piacciono a coloro che amano viaggiare con la fantasia. Disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, questo nuovo capitolo del franchise racconterà di nuovi eroi, nemici agguerriti e molti misteri da risolvere.









Con la reputazione infangata, i propri cari in pericolo e i poteri magici a rischio, gli eroi di Trine dovranno unirsi per respingere un temibile esercito meccanico e riportare la pace e la giustizia nel regno. I giocatori attraverseranno dei paesaggi bidimensionali in capitolo sulla carte più ricco e visivamente accattivante, insieme a un cast completamente nuovo di alleati e nemici, entrambi indimenticabili. Il livello di difficoltà dei rompicapi verrà ottimizzato in modo da rendere il gioco avvincente sia in solitaria che in modalità co-op locale o online per un massimo di quattro giocatori. Ricordiamo, inoltre, che Trine 5: A Clockwork Conspiracy arriverà il prossimo 31 agosto.