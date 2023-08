Stray Gods: The Roleplaying Musical è ora disponibile

Stray Gods: The Roleplaying Musical, sviluppato da Summerfall Studios e pubblicato da Humble Games, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. L’opera, scritta da David Gainer, è un’esperienza narrativa tematicamente vicino a Harmony: The Fall of Reverie e ai Life is Strange, oltre alle altre produzioni Don’t Nod.









In un moderno mondo fantastico, Grace, che ha abbandonato il college, riceve il potere di una musa, che userà per scoprire la verità dietro una morte spaventosa prima che sia troppo tardi. Il giocatore deciderà con chi si alleerà Grace, di chi può fidarsi e chi potrebbe tradirla in questo musical di ruolo splendidamente illustrato a mano. Le scelte cambieranno i finali, così come il percorso che s’intraprenderà per arrivarci.