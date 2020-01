L'uscita al cinema del film di Uncharted è stata rinviata di nuovo

Non c’è pace per la trasposizione cinematografica della saga di Uncharted: dopo aver perso l’ennesimo regista alla fine dello scorso anno, ora Sony Pictures ha rinviato nuovamente l’uscita del film nelle sale.

Lo veniamo a sapere grazie a un articolo pubblicato sulle colonne di Deadline, qui leggiamo che la pellicola non vedrà la luce nel dicembre di quest’anno, bensì bisognerà attendere fino ai primi di marzo del 2021.

Al momento non si conosce ancora chi prenderà il posto di Travis Knight alla direzione del film, ma le ultime indiscrezioni danno Ruben Fleisher, già regista di Venom, in pole position per sedersi dietro la cinepresa.

