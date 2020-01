FIFA 20 resta al primo posto della classifica italiana delle vendite

FIFA 20 mantiene saldamente la prima posizione della classifica italiana delle vendite durante la seconda settimana del 2020, quella che va dal 6 al 12 gennaio.

Il calcio secondo EA Sports precede Grand Theft Auto V e Call of Duty: Modern Warfare, rispettivamente in seconda e terza posizione. Nessuno stravolgimento per quanto concerne le altre posizioni della top ten in una settimana priva di nuove uscite di rilievo.

Di seguito le prime dieci posizioni della classifica aggregata:

FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Luigi’s Mansion 3 Pokémon Spada Minecraft: Nintendo Switch Edition NBA 2K20 Just Dance 2020 Red Dead Redemption 2 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege