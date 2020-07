Anche My Friend Pedro avrà la sua serie TV ufficiale

Dopo l’annuncio di ieri di uno show televisivo di Fallout, ora arriva anche la notizia sulla produzione di una serie TV ufficiale con soggetto My Friend Pedro.

L’adattamento per il piccolo schermo verrà prodotto da Legendary Television e vedrà coinvolto nel progetto Derek Kolstad. L’autore di John Wick rivestirà sia il ruolo di sceneggiatore che di produttore esecutivo della serie TV. Nel team creativo farà parte anche David Leitch, il regista di Atomica Bionda e Deadpool 2, e Mike Wilson di Devolver Digital, entrambi come produttori esecutivi.

