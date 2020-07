L’EVO Online 2020 è stato cancellato in seguito alle accuse di molestie mosse nei confronti del CEO della compagnia organizzatrice, tale Joey Cuellar. L’evento digitale avrebbe dovuto sostituire quello fisico, anch’esso cancellato, ma in questo caso la cancellazione è stata dovuta alla pandemia di Coronavirus.

EVO ha diffuso un comunicato ufficiale con il quale fa sapere che Joey Cuellar non riveste più alcun ruolo all’interno della compagnia, mentre a breve verrà allontanato definitivamente. Con effetto immediato sarà Tony Cannon a guidare l’organizzazione da CEO.

Condividi con gli amici Inviare