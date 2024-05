bridgerton 3

Il gioiello di Netflix si è gradualmente spostato da prodotti quali The Crown a Bridgerton, in modo graduale, centellinando l’interesse e sondando il terreno degli spettatori che si sono lasciati ammaliare da questo dramma romantico in costume figlio di Shonda Rhimes, sempre più Re Mida dell’industria televisiva, capace di partorire vere e proprio serie evento. Pensate a qualche serie di successo degli ultimi anni, sicuramente è opera sua.

Grey’s Anatomy, Scandal, Le Regole del Delitto Perfetto, Station 19, Bridgerton, ovunque la Rhimes pone l’attenzione è evidente che c’è un pubblico interessato a quella parentesi narrativa. Bridgerton, in esclusiva su Netflix, è il prodotto figlio di questo successo, arrivato ora alla terza stagione assieme ad uno spin-off.

Al terzo ciclo di episodi i protagonisti ora sono Colin Bridgerton – tornato da una vacanza in Europa più bello e maturo di prima – e Penelope Featherington – desiderosa di sbocciare definitivamente, trovare marito e andarsene dalla casa che condivide con madre e sorelle. Fedele alla struttura narrativa degli altri episodi, lo spettatore si ritroverà di nuovo catturato da un vortice di costumi e musica, seguire i due giovani rincorrersi e l’entrata in società della giovane Francesca Bridgerton. Forse un po’ troppa carne al fuoco e parentesi parallele aperte che potrebbero distogliere lo sguardo dall’oggetto del desiderio: Colin e Penelope.

Quattro episodi (di otto) sono davvero pochi per tirare le somme, motivo per cui omettiamo un voto finale fiduciosi in una chiusura adeguata di questa stagione che conferma quanto di buono fatto nella costruzione degli stili e relativi stilemi di riferimento. Bridgerton diventa un marchio di amore, passione, intrighi e la solita ironia atta a condire un racconto che sembra aver trovato perfettamente il suo pubblico.

Possiamo già immaginare come le ultime quattro puntate siano quelle più dense di eventi, giacché questa prima parte si chiude – come facilmente intuibile – sul più bello, nel momento in cui ne vogliamo ancora di più, anche perché il grande fardello di Penelope ha un nome, fittizio, ma concreto nella serie: Lady Whistledown.