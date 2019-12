Warcraft 3: Reforged è stato rinviato al prossimo mese

Blizzard Entertainment ha fatto sapere di aver rinviato la pubblicazione di Warcraft 3: Reforged, spostandone la data di uscita al prossimo mese.

Attraverso un post sul blog ufficiale, la Casa di Irvine ha spiegato di non essere in grado di rilasciare la riedizione di questo storico RTS entro la fine dell’anno in corso, perciò la release è stata spostata al 28 gennaio 2020.

Vi ricordiamo che Warcraft 3: Reforged includerà tutti i contenuti del gioco base Reign of Chaos e dell’espansione The Frozen Throne opportunamente rimasterizzati.

