Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo a breve su console

Microsoft ha pubblicato l’elenco dei videogiochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass per console nelle prossime ore.

Oltre ad Untitled Goose Game, pubblicato nella giornata di ieri, da domani gli abbonati potranno mettere le mani su ben due acclamatissimi giochi di ruolo: si tratta di The Witcher 3: Wild Hunt e Pillars of Eternity: Complete Edition, la versione dell’opera targata Obsidian Entertainment comprensiva di tutte le espansioni. A questi si aggiungerà anche il quinto episodio di Life is Strange 2, andando così a completare l’intera stagione.

