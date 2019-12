Rock of Ages 3: Make & Break, una data per la closed alpha su PC

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori di ACE Team e Giant Monkey Robot hanno annunciato le date in cui si terrà la closed alpha di Rock of Ages 3: Make & Break.

Questa sessione di prova avrà inizio il 10 gennaio del prossimo anno per poi concludersi il 13 dello stesso mese. Sarà disponibile esclusivamente su PC tramite Steam e per avere una chance di partecipare bisogna registrarsi sul sito ufficiale del gioco. Durante la closed alpha di Rock of Ages 3 sarà possibile provare in prima persona l’editor del gioco e competere con gli altri utenti sui livelli personalizzati.

Vi ricordiamo che Rock of Ages 3: Make & Break sarà disponibile nella prima parte del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.