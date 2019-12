One Piece World Seeker: il DLC The Unfinished Map ha una data d'uscita

Bandai Namco annuncia oggi la data d’uscita del DLC The Unfinished Map per One Piece World Seeker.

In questo DLC, parte del Season Pass o acquistabile separatamente, i giocatori vestiranno i panni di Trafalgar Law e aiuteranno Roule nel suo viaggio per mappare Skypiea e compiere il sogno di suo padre.

Nel trailer qui sotto potete trovare maggiori dettagli:

Inoltre in arrivo – sempre parte del DLC 3 – Karoo, un uccello che Luffy può usare per volare attraverso Prison Island.

One Piece World Seeker è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One.