The Witcher 3: una mod implementa gli attori della serie Netflix

L’utente Adrian ha postato sul sito nexusmods una mod che porta gli attori Henry Cavill e Anya Chalotra tratti dalla serie live action di The Witcher di Netflix in The Witcher 3.

Sostanzialmente la mod non fa altro che trasporre i modelli dei due attori nel gioco di CD Projekt RED. Il pacchetto comprende viso, capelli, corpo, texture per la barba e perfino gli effetti di tossicità per Geralt. Il modello di Yennefer include invece occhi, labbra, trucco, viso e ricolorazione del corpo.

I due modelli sono ben fatti e rispecchiano fedelmente i personaggi della serie tv Netflix. Per scaricare la mod basta cliccare qui e installare i file nella cartella mods di The Witcher 3.

