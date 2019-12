Ape Out è disponibile oggi gratuitamente su Epic Games Store

Giusto in tempo per la Vigilia di Natale ecco arrivare un regalo per tutti i giocatori PC: Ape Out è disponibile per il download gratuito su Epic Games Store.

Per chi non lo conoscesse Ape Out è un titolo particolarmente distruttivo, frenetico e anche piuttosto splatter in cui il giocatore veste i panni di un gorilla il cui unico obiettivo è ritrovare la libertà. Nello specifico di tratta di un action con visuale asimmetrica dove uccidere e sbatacchiare guardie mentre si fugge da una struttura con il semplice uso della forza bruta. Ogni livello è completamente differente dall’altro e la colonna sonora dinamica aumenta di potenza man mano che il caos si fa più intenso.

Dato che è gratuito e probabilmente solo per oggi, il nostro consiglio è quello di scaricarlo il prima possibile. Ricordiamo che Epic Games Store regalerà ogni giorno un gioco diverso fino alla fine dell’anno, quindi tenete costantemente d’occhio il sito.

Al momento sono in atto anche gli Epic Games Store Holiday Sale, validi fino al primo gennaio.

