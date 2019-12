Niente picchiaduro nel 2020 per Bandai Namco

Cari fan dei picchiaduro targati Bandai Namco c’è una brutta notizia per voi: la compagnia giapponese ha fatto sapere che non pubblicherà alcun titolo di questo genere nel corso del prossimo anno.

A darne conferma ci ha pensato direttamente Katsuhiro Harada, il general manager di Bandai Namco nonché producer della saga di Tekken. Durante un’intervista concessa ai taccuini di 4gamer (tradotta da EventHubs), Harada ha dichiarato che il publisher nipponico non ha in cantiere piacchiaduro per il 2020. Tuttavia va detto che il prossimo anno vedranno la luce sia One Punch Man: A Hero Nobody Knows che My Hero One’s Justice 2, ma trattandosi di giochi su licenza è probabile che Harada si riferisse solamente alle proprietà intellettuali possedute direttamente da Bandai Namco quali lo stesso Tekken o SoulCalibur, per esempio, entrambi franchise che hanno goduto di grande attenzione nel 2019.

