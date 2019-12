Felice anno nuovo da The Games Machine!

La redazione di TGM fa a voi e a tutti i vostri cari i suoi migliori auguri per un fantastico 2020! Di seguito potete trovare tutte le copertine dei 12 mesi appena trascorsi, perfetto riassunto di un grande anno videoludico e dell’eccellente lavoro di tutte le firme di The Games Machine. Ancora una volta vi abbiamo informato nel migliore dei modi sul panorama dei videogiochi (compito svolto alla grande anche da questo stesso sito, naturalmente), onorando così anche i trentun anni di TGM al vostro servizio, superati per longevità solo da Famitsū

o anche da nessuno, se consideriamo il solo ambito del PC gaming 🙂

E la storia continua nel 2020!