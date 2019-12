PlayStation 5 potrebbe essere svelata al CES 2020

Mentre Microsoft ha presentato la nuova Xbox Series X dal palcoscenico dei The Game Awards, Sony potrebbe approfittare della cornice offerta dal CES 2020 di Las Vegas per svelare PlayStation 5 in anteprima.

La compagnia giapponese, infatti, ha in programma una conferenza che si terrà nella notte tra il 6 e il 7 gennaio prossimi durante la quale promette di svelare una “nuova visione del futuro in grado di fondere tecnologia e creatività come mai prima d’ora“.

Va tuttavia precisato che il Consumer Electronics Show non è una kermesse strettamente legata al mondo dei videogiochi, bensì all’intero settore dell’elettronica, dunque è possibile che Sony approfitti di questa occasione per mostrare prodotti tecnologici riservati ad altri mercati, quali nuovi televisori per esempio.

In ogni caso bisognerà attendere una manciata di giorni appena per scoprire se PlayStation 5 farà la sua prima comparsa ufficiale, o se bisognerà attendere qualche altra occasione per osservarla in anteprima.

