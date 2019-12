Epic Games Store regala Hello Neighbor, poi Yooka-Laylee

Il dodicesimo regalo dei dodici giorni di giochi gratis dell’Epic Games Store è Hello Neighbor. Il videogioco stealth a tinte horror sviluppato da Dynamic Pixels sarà disponibile gratuitamente fino alle 17:00 di oggi.

Per approfittare della promozione basta come di consueto dirigersi sull’apposita pagina del prodotto e seguire le indicazioni lì riportate.

Ma non è finita qui, poiché l’Epic Games Store ha un regalo extra in serbo per gli utenti della piattaforma: dallo scadere dell’offerta dedicata a Hello Neightbor sarà possibile riscattare un altro videogioco. Dagli indizi riportati sul negozio digitale pare che si tratti di uno dei due titoli appartenenti al franchise di Yooka-Laylee, tuttavia non è al momento chiaro se si tratti dell’originale platform 3D o del più recente Yooka-Laylee and the Impossibile Lair. Staremo a vedere.

