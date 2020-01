Steam: battuta d'arresto per le nuove uscite nel 2019

Stando ai dati raccolti da SteamSpy, le nuove uscite su Steam hanno subito una battuta di arresto nel 2019.

Come segnalato sulle colonne di GamesIndustry, dal 2014 al 2018 il numero di nuovi giochi pubblicati ogni anno è cresciuto stabilmente di circa 2000 unità ogni dodici mesi. Nel 2019, però, le nuove uscite sono state pari a 8.415 mentre quelle del 2018 sono state 8.167, con un incremento di appena 248 unità, pari a poco più del 3%.

Da notare, poi, che sia il prezzo prezzo medio che quello mediano dei giochi su Steam sono aumentati di circa 1 dollaro. Ciò implica che durante lo scorso anno abbiamo assistito a un deciso calo di release di giochi a basso prezzo. Per inciso, si tratta del primo anno dal 2014 che i i prezzi medi e mediani dei giochi su Steam aumentano su base annua.

Per dovere di cronaca, precisiamo che SteamSpy è stato creato da Sergey Galyonkin, ora dipendente di Epic Games e responsabile dello store digitale degli autori di Fortnite.

