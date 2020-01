DOOM Eternal: un nuovo trailer in arrivo domani

Bethesda ha annunciato su Twitter che domani pubblicherà un nuovo trailer per DOOM Eternal il quale probabilmente rivelerà nuovi dettagli sull’atteso capitolo.

Bethesda infatti non ha fornito ulteriori dettagli sul video se non che verrà pubblicato domani 14 gennaio.

Dopo il ritardo annunciato ad ottobre lo scorso anno, un nuovo trailer è senz’altro una bella sopresa. Chissà se con l’occasione verremo a sapere anche una finestra di lancio della versione Switch ancora sprovvista di data.

Ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia dal 20 marzo.

Fonte

Official Trailer 2 for DOOM Eternal arrives tomorrow at 12:30pm ET.

The countdown begins tomorrow at 11am ET: https://t.co/HUhnayk1M1 pic.twitter.com/G7z6NOKWgO

— Bethesda (@bethesda) January 13, 2020