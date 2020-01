Super Smash Bros. Ultimate: Byleth di Fire Emblem si unisce al cast

Nintendo ha annunciato oggi nel nuovo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate l’arrivo del prossimo personaggio del roster nell’omonimo picchiaduro crossover: Byleth di Fire Emblem: Three Houses.

Il personaggio giungerà nel gioco sia in versione maschile che femminile il 29 gennaio al prezzo di 5,99 €, andando a chiudere il primo Fighter Pass già composto da Joker di Persona 5, il Dragon Quest Hero, Banjo & Kazooie e Terry Bogard da King of Fighters. Byleth è l’ottantesimo personaggio ad approdare in Super Smash Bros. Ultimate che grazie alle numerose serie al suo interno si afferma come il crossover più grande di sempre.

Insieme a Byleth il DLC includerà anche 11 nuovi brani musicali e un nuovo scenario a tema, il monastero del Garreg Mach che comprenderà anche altri personaggi tratti da Fire Emblem: Three Houses tra cui Edelgard delle Aquile Nere, Claude dei Cervi Dorati e Dimitri dei Leoni Blu.

Oltre all’arrivo di Byleth, Masahiro Sakurai ha annunciato nuovi dettagli sul Fighters Pass Vol. 2, che includerà altri sei personaggi già in sviluppo. Preacquistandolo, i giocatori potranno ricevere sei nuovi Set sfidante a mano a mano che saranno pubblicati. Come per i set già pubblicati, ognuno di essi includerà un nuovo personaggio, uno scenario e diversi brani musicali. Gli acquirenti del Fighters Pass Vol. 2 otterranno anche un costume esclusivo per lo Spadaccino Mii: l’Armatura ancestrale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Byleth sarà disponibile dal 29 gennaio al prezzo di 5,99 €.