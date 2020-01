Valve smentisce di essere al lavoro su un nuovo Left 4 Dead

In seguito ai rumor circolati nelle scorse settimane, Valve ha voluto diffondere una smentita ufficiale dichiarando di non essere al lavoro su nessun nuovo progetto legato a Left 4 Dead.

Intervenendo sulle colonne di IGN, un portavoce della compagnia di Bellevue ha voluto fugare ogni dubbio affermando che le informazioni riportate nell’ultimo periodo sono false. In passato Gabe Newell e compagni hanno esplorato l’idea di dar vita a un capitolo next-gen di Left 4 Dead un paio di anni fa, tuttavia il progetto è stato subito accantonato e nessuno in Valve ci sta più lavorando.

Ciò significa che non vedremo un terzo capitolo della saga, e nemmeno uno spin-off VR, perlomeno non nel breve e medio periodo.

