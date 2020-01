Xenoblade Chronicles Definitive Edition potrebbe uscire a maggio

A quanto pare Xenoblade Chronicles Definitive Edition potrebbe avere una potenziale uscita, lo ha riportato il sito svedese spelbutiken.se.

Il titolo uscito in precedenza su Wii e New 3DS, potrebbe approdare su Switch il 29 maggio, data già trapelata la scorsa settimana dal sito Cool Shop. Potrebbe essere davvero questa la data? Al momento non c’è dato saperlo. In realtà ancora non è nemmeno chiaro se si tratti di una remaster o di un remake, è tutto ancora avvolto dal mistero.

Speriamo che Nintendo snoccioli qualche dettagli al più presto, magari in occasione di un Direct per inaugurare il nuovo anno.

