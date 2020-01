L'intera saga di Half-Life è giocabile gratis su Steam in vista di Alyx

In vista del lancio di Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo per la realtà virtuale di questa celebre saga targata Valve, l’intero franchise della compagnia di Bellevue è giocabile gratuitamente su Steam.

Valve ha infatti annunciato che fino al prossimo mese di marzo, periodo di uscita di Half-Life: Alyx, tutti i giochi della saga di Gordon Freeman e compagni sono disponibili senza sborsare un centesimo. Ciò significa che chiunque non l’abbia ancora fatto (e non riusciamo a ipotizzare un motivo valido per questa mancanza) può giocare gratis all’epopea Gordon Freeman e vestire i panni dell’uomo giusto nel posto sbagliato, a partire dal primo Half-Life fino ai due episodi del sequel.

