Marvel's Avengers: svelati la Collector's Edition e i bonus di pre-order

Square Enix ha svelato la Collector’s Edition di Marvel’s Avengers, denominata per l’occasione “La più potente Edizione della Terra“.

Questa edizione include una statuetta a colori alta 30 cm di Captain America. Progettata dagli artigiani di Gentle Giant, questa statuetta in PVC di alta qualità cattura ogni trama e dettaglio dell’uniforme di Captain America. Marvel’s Avengers: La più potente Edizione della Terra comprende anche una copia dell’Edizione Deluxe con custodia SteelBook esclusiva, una statuina bobblehead di Hulk, il portachiavi Mjolnir, la fibbia da cintura di Black Widow, i progetti dell’armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan, la foto di gruppo degli Avengers e l’accesso anticipato di 72 ore prima della data di pubblicazione del 4 settembre 2020.

Per quanto riguarda l’Edizione Deluxe, questa comprende il pacchetto esclusivo di costumi Ossidiana, sei targhe Ossidiana esclusive e l’accesso anticipato di 72 ore.

Inoltre, come bonus di pre-order coloro che prenoteranno Marvel’s Avengers presso alcuni rivenditori selezionati riceveranno uno dei seguenti bonus: un set di spille in edizione limitata, un set di toppe, una custodia SteelBook illustrata da Mark Brooks, o la copia digitale di un fumetto. La prenotazione include anche l’accesso garantito alla beta, una targa esclusiva e il pacchetto di costumi Marvel Legacy che si ispirano ai momenti dei fumetti che hanno definito l’identità di ogni supereroe.

Marvel’s Avengers, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One.