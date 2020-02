Street Fighter V: Champion Edition è disponibile, ecco il trailer di lancio

Capcom ha confezionato il trailer di lancio di Street Fighter V: Champion Edition per celebrarne la pubblicazione odierna su PC e PS4.

Oltre a elencare le varie novità introdotte in questa nuova versione, il video si focalizza anche su Seth, il quarantesimo personaggio che si unisce al roster di Street Fighter V proprio in occasione della pubblicazione della Champion Edition.

Questa edizione include tutti i contenuti (esclusi i costumi Fighting Chance, i costumi in collaborazione con altri marchi e il DLC Capcom Pro Tour) di entrambi i titoli precedenti, la versione originale e la Arcade Edition. Inoltre, la Champion Edition include ogni personaggio, livello e altro contenuto rilasciato dopo la versione Arcade Edition, fino al lancio di questa nuova versione, con cui viene aggiunto anche Seth. In totale, questa corposa edizione di Street Fighter V include 40 personaggi, 34 livelli e oltre 200 costumi. Gli utenti possono selezionare il proprio personaggio e combattere a piacere scegliendo tra una varietà di emozionanti modalità single-player e multiplayer, create per giocatori di ogni livello di abilità, inclusi il Cinematic Story Mode, l’Arcade Mode, il Team Battle, Ranked Match, Casual Match e molti altri.

Segnaliamo, infine, che Street Fighter V: Champion Edition è disponibile su PS4 sia in formato fisico che digitale, oppure in formato digitale su PC tramite Steam. Coloro che hanno già una delle precedenti versioni di Street Fighter V possono acquistare un Upgrade Kit che offre accesso istantaneo a tutti i contenuti della Champion Edition.